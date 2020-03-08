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Yaramazlara biraz batar!

Aslım ve Ertem’den valilik kararına tepki: Kadın korkunuz geçmedi

İstanbul Valiliği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün Taksim’de kutlanmaması için İstiklal Caddesi çevresini trafiğe ve ulaşıma kapatmasına müzisyenler Aylin Aslım ve Ceylan Ertem tepki gösterdi. 

(Aylin Aslım-Ceylan Ertem)

Aylin Aslım sosyal medyadaki paylaşımında, “Yüzyıllar geçti, kadın korkunuz geçmedi. Çünkü biliyorsunuz ki düzeniniz erkek, haksız ve yanlış. Eh, kaybetmeye mahkûm” ifadesini kullandı.

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‘Kadınlar ses çıkartacak diye mi korktunuz?’

Yönetenlerin neden korktuğunu soran Ceylan Ertem ise sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Kadınlar cinayetlere, aşağılamalara, tacizlere ses çıkartacak, ellerinde çiçeklerle şarkılar söyleyecekler diye mi? Korkmanız gereken kadınlara şiddet uygulayan câniler değil mi? İmkân ve güçlerinizi katil ya da katil adaylarına göstermeniz gerekmez mi?”

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İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattını, Taksim istasyonunun tamamını, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışlarını, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını durdurduğunu açıklamıştı. Bu hatlarda saat 11:00’den itibaren yolcu alınmıyor.

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