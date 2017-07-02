Aslı Erdoğan’a ‘barış ödülü’: Türkiye’de despotluğun geldiği boyutun sembolü

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan Stuttgart Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Despotluğun geldiği boyutun sembolü

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Erdoğan, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü için verdiği mücadele dolayısıyla AnStifter Derneği tarafından 2003’ten bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi oldu.

Derneğin başkanı Annette Ohme-Reinicke, Erdoğan’ın ‘Türkiye’de düşünce özgürlüğünün ve despotluğun geldiği boyutun sembolü olduğunu’ dile getirdi.

Ne olmuştu?

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.

‘Örgüt propagandası’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamaları yöneltilen Erdoğan, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alpay, ‘öngörülen cezanın miktarı, gazetedeki yayınlar ve yazılar, gazete içerisindeki konumu ve serbest kalması halinde kaçacağı’ gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

Son olarak Erdoğan ve Alpay dahil dokuz isme ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dilbilimci yazar Necmiye Alpay ve yazar Aslı Erdoğan 132 günlük tutukluluğun ardından ‘yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Erdoğan ve Alpay’ın yurt dışına çıkış yasakları da kaldırılmıştı.