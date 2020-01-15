Aslı Baş’ın ölümü davasında bütün sanıklara beraat

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dokuz buçuk yıl önce manken Aslı Baş’ın (32) turizmci Ahmet Bayer’in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada mahkeme, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov’un beraatlarına karar verdi.

Dokuz buçuk yıl süren dava, üç cumhuriyet savcısı ve üç mahkeme başkanı değiştirdi.

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Ahmet Bayer (solda). Fotoğraflar: DHA

‘Miss Model Of The World’ yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02:30 sıralarında, turizmci Ahmet Bayer’in Bodrum Yalıkavak’taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da ‘delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 36’ıncı duruşmasına Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, annesi Müyesser Baş, tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, Hakan Bayer, Volkan Bayer, Murat Umirov ile avukatlar katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından Bayer ailesinin avukatları yaklaşık 12 saat savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara söz hakkı verdi. Sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 1 saat ara verdi.

Baş’ın anne ve babası tepki gösterdi, mahkeme salonundan çıkarıldı

Aranın ardından mahkeme heyeti, Ahmet Bayer, oğulları Hakan ve Volkan Bayer ile Murat Umirov’un CMK’nın 223/2’e maddesi (Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması) uyarınca ‘beraatlarına’ karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş ile annesi Müyesser Baş, “32 yaşındaki çocuğumun canını aldınız” diyerek bağırınca, salondan dışarıya çıkarıldılar. Baş ailesi adliye binası önünde karara tepkilerini sürdürdü.

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Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Bayer, “Hazırlanan iddianame ve mütalaa gerçek dışıydı. Adaletten hiçbir zaman kaçmadık. Oğullarımla birlikte her duruşmaya katıldım. Adalet yerini bulduğu için mutluyum” dedi.