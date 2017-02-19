Aslı Aydıntaşbaş: YPG-TSK çatışması istemeyen ABD’nin tek çaresi, iki gücü bir biçimde barıştırmak

Amberin Zaman, Al Monitor’daki köşesinde, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın Washington gezisinde öne çıkan YPG karşıtı tutumunun, Centcom komutanı general Joseph Votel tarafından dirençle karşılandığını yazdı. Benim de duyduklarım, ABD’deki askeri kanadın YPG’den vazgeçmek niyetinde olmadığı yolunda…

O zaman Türkiye’yi “ortak cephe” fikrine ikna etmeye çalışacaklar.

Dünkü Hürriyet gazetesinde Uğur Ergan’ın manşet haberi, bu yüzden önemliydi. Genelkurmay Başkanı İncirlik’te ABD’li muadiliyle görüştüğünde, Türkiye’nin somut askeri planlarını sunuyor. İki seçenekli bir teklif: TSK’ye 180 km kat ederek YPG/IŞİD kontrolündeki bölgeden Rakka’ya inecek ya da yine 56 km’lik YPG kontrolündeki Tel Abyad’dan aşağı inecek.

Amerikalıların, YPG bölgesinde 4 farklı yerde geçici askeri üs kurduğunu biliyoruz. Hiçbir koşulda YPG-TSK çatışması istemiyorlar. IŞİD operasyonuna katılmaya can atan bir NATO müttefiki olan Türkiye’ye “Hayır” da diyemezler. Demek ki tek çareleri, iki gücü bir biçimde (zımni de olsa) barıştırmak…

Zaten Washington’daki hava da bu yönde.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı