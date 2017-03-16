Aslı Aydıntaşbaş: Umarım toparlanana kadar her şeyi kırıp dökmüş olmayız…

Ama Türkiye gibi yarım asırdır Batı’yla entegre olmuş, halkının ciddi bir bölümü Batı değerleri ve hayat tarzını içselleştirmiş bir toplumda, Batı karşıtlığı üzerinden yeni bir oyun kurgulamak, nereye kadar sürdürülebilir? Ona-buna kafa atan ruh hali, kalıcı mı yoksa referandum öncesi taktiksel bir durum mu?

Bütün bunların cevabını hep birlikte göreceğiz.

Ancak şu net. Hükümet bir noktada hem Avrupa’yla, hem de Irak ve Suriye gibi bölgedeki diğer hasmane bulduğu ülkelerle ‘yumuşak iniş’ yapmak mecburiyeti hissedecek. Ekonomiden savunmaya kadar bir dizi sıkışmışlığı aşmanın başka yolu yok. Türkiye gibi karmaşık sosyolojisi ve kıymetli arazisi olan bir ülkenin, sadece Katar ve Barzani’yle ittifak yapıp bütün dünyaya kafa tutması akılcı değil. Sürdürülebilir değil.

Eninde sonunda toparlanmak zorundayız…

Umarım o gün gelene kadar her şeyi kırıp dökmüş olmayız…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı