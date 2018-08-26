Aslı Aydıntaşbaş: Sürekli kendi ayağına kurşun sıkan, Türkiye’nin önündeki sıkıntıları büyüten yapılar var

Sürekli kendi ayağına kurşun sıkan, Türkiye’nin önündeki sıkıntıları büyüten yapılar var.

Devlet içinde, kontrollü ya da kontrolsüz bu refleks ve yapılar, her daim devletin çıkarlarını koruyor gibi gözükseler de çoğu zaman kendi gündemlerinin peşindeler. Neden? Kendi makamlarını, varlık nedenlerini koruyabilmek için. Devletin bekasının tehdit altında olduğu tezini sürekli canlı tutarak, sistemin ve seçilmişlerin kendilerine olan bağımlılığını arttırmak arzusundalar.

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Size tanıdık geldi değil mi? Evet maalesef. 7-8 yıl önce FETÖ unsurlarının kurmaya çalıştığı güvenlikçi devlet anlayışı, şimdi FETÖ karşıtı gibi görünse de yine onlar gibi keyfi davranma eğiliminde olanların sloganı oldu. Bunun kamuflajı da, geçmişte olduğu gibi bugün de “vatan millet güvenlik” kavramları…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı