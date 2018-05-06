Aslı Aydıntaşbaş: Siyasal İslamcılık Türkiye’de inişe geçmiştir

Muharrem İnce’nin adaylığı, Meral Akşener için kötü haber. İyi Parti tüm anketlerde CHP’den 3-4 puan almış gözüküyordu. İnce, bu oyların bir bölümünü geri alacaktır.

İkinci tur olacaksa, bu Meral Akşener değil Muharrem İnce ve Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek. Akşener ise ‘ittifak formülü’ sayesinde güçlü bir grupla Meclis’e girecek. Tahminim, bir sonraki seçim için konumlanacak, sıkı muhalefetle partisinin grafiğini yükseltmeyi hedefleyecektir.

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İktidar değişmese de bu seçim bir dönüm noktası. Daha düne kadar ‘yenilemez’ görüntüsünde olan Adalet ve Kalkınma Partisi açısından büyü bozuldu. Bu seçimi alsa dahi artık temsil ettiği siyasal İslamcılık Türkiye’de inişe geçmiştir. İlk defa olarak vatandaş, günün birinde Tayyip Erdoğan değil farklı bir liderin Türkiye’yi yöneteceği düşüncesini tahayyül etmeye başlamıştır. Bu düşüncenin varlığı bile bir dönüm noktasıdır.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı