Aslı Aydıntaşbaş: Paris’teki buluşma Türkiye’nin AB’yle ‘imtiyazlı ortaklık’ dönemine girişiydi

Türkiye’nin AB üyelik perspektifi, belki de bir daha hiç canlanmayacak biçimde rafa kalkmış gözüküyor.

Bana göre Paris’teki görüşme bu yüzden sembolikti. Son derece iyi anlaşan ve şu zamana kadar 12 defa telefonla ve 3 kez yüz yüze görüşen Macron ve Erdoğan’ın, Elysee Sarayı’ndaki buluşması, Türkiye’nin artık AB’yle ‘imtiyazlı ortaklık’ dönemine girişiydi.

Nedir 2000’li yıllarda Ankara’nın hararetle “Asla kabul etmeyiz” diye karşı çıktığı bu ‘imtiyazlı ortaklık’ Avrupa kulübüne üye olmadan dış çeperde özel bir statüyle ‘dost ve kardeş’ ülke olarak konumlanmak. Ortak değerler, reform ve ortak karar/egemenlik gibi konuları bir kenara bırakarak, ticaret ve dış politika konularında paslaşmak.

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Yıllardır Avrupa Birliği’ne gönül veren diplomatlarımız ‘imtiyazlı ortaklık’ lafını duyunca saçını başını yolsa da, aslında işin özü budur. Macron’un “Her iki tarafın da süreç normal ilerliyormuş gibi sergilediği ikiyüzlülüğü bir tarafa bırakması gerekiyor” sözlerinin özellikle altını çiziyorum. Gelecekte Türkiye ve AB ilişkileri üyelik değil imtiyazlı bir ortaklıktır.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı