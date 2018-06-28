Aslı Aydıntaşbaş: Muharrem İnce artık durdurulamaz

Muharrem İnce artık durdurulamaz: Su akar yolunu bulur.

Muharrem İnce, inanılmaz bir medya karartmasına rağmen 7 haftada yüzde 31 oy aldı. Kimse burun kıvırmasın, seçim gecesi boş bir anında bir gazeteciye attığı mesajdan dolayı 7 haftalık performansını yok saymasın. Bu seçimin yıldızıdır.

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İyi Parti, elektrik kesintisinden tutun da ekran karartmasına rağmen onlarca zorlukla mücadele etti, hiç yoktan yüzde 10’a ulaştı. HDP, kimsenin görmediği bir baskı ortamında kampanya yaptı. Buna rağmen, Hakkâri’de sandıkları taşındığı için 8 km. yol yürümeyi göze alan köylüler ve Türkiye’nin batısındaki sol ve demokratların gönül rahatlığıyla verdiği emanet oylarla barajı geçti. Azımsamayın.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı