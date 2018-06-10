Aslı Aydıntaşbaş: Akşener’in ikinci turda İnce’ye destek vermesinin önünü kesmeye çalışacaklar

Tahminim, Diyarbakır halkı, İnce’nin normalleşme vaadine ‘Başım, gözüm üstüne’ diye cevap verecek, mührü birinci turda kendi partisine, yani HDP’ye, ikinci turda da çekinmeden İnce’ye basacaktır.

CHP adayının o gün hapisteki meslektaşı ve siyasi rakibi Selahattin Demirtaş’ın evini ziyaret ederek Başak Demirtaş’ın çayını içecek olması, güzel bir jest.

Reklam

Pazartesi günü yandaş basın “CHP terörle birlikte hareket ediyor” diye sabah-öğlen-akşam bas bas bağıracaktır. İktidarın seçime iki hafta kala son kozu, Kasım 2015 benzeri bir psikolojik ortam yaratmak olacaktır.

İnce’nin kişilik itibarıyla bu tarz ithamlara pabuç bırakacak biri olduğunu sanmıyorum. Özgüveni yüksek.

Reklam

O yüzden de tahminim, seçime kadarki son virajda bütün oyun, Meral Akşener üzerine olacak. Bir yandan HDP’yi öcüleştirme, terörle özdeşleştirme, diğer yandan da bitmeyen bir propagandayla Meral Akşener’in ikinci turda Muharrem İnce’ye destek vermesinin önünü kesmeye çalışacaklar.

Kemerlerinizi bağlayın ve hep birlikte bu oyunun sonucunu izleyelim…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı