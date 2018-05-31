Aslı Aydıntaşbaş: Makul ve sessiz çoğunluk, sapasağlam duruyor orada

Bu toplumun en az yarısı, farklı partilerden gelse de olan bitenden rahatsız. Otoriter bir rejimde yaşamak istemiyor. Normalleşme istiyor. Huzur ve refah istiyor. Türkiye’nin yalapşap hazırlanmış bir tek adam anayasasıyla yönetilmesini değil, saygın bir ülke olarak dünyada yerini almasını istiyor.

Makul ve doğruyu isteyen, tarihin doğru tarafında yer alan milyonlar var bu ülkede.

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İktidar açısından büyü bozuldu (…) Türkiye’yi artık bu gerilimle yönetemeyeceğini biliyor.

(…) değişim ve demokrasi talep eden makul ve sessiz çoğunluk, sapasağlam duruyor orada.

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Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı