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Yaramazlara biraz batar!

Aslı Aydıntaşbaş: Kurumsal anlamda Pentagon YPG’yle çalışmaya daha sıcak bakıyor

 

Kurumsal anlamda Pentagon YPG’yle çalışmaya daha sıcak bakıyor. Ama yeni yönetim, Rakka konusunda bir emrivaki ile karşı karşıya kalmak istemiyor. Oturup planları gözden geçirmek gerekirse yeniden yazmak istiyor.

Ancak YPG’den henüz vazgeçmiş değil.

Olması gereken, Trump yönetiminin ‘Suriyeli Kürtler ve Türkiye’ dengesini Obama yönetimi gibi ‘müşteri kızıştırmak’ şeklinde kurgulamak yerine, hem Ankara hem de Suriyeli Kürtleri makul bir Suriye formülüne ikna etmesi. Birinin kazancının diğerinin kaybı olmadığı istikrarlı bir Kuzey Suriye haritası.

İki tarafın da kazanacağı Türkiye’deki Kürt meselesini de rahatlatacak bir kazan-kazan formülü.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı

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