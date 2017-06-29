Aslı Aydıntaşbaş: Konuşulan formül, Ankara’nın YPG’yi sıkıştırarak bu bölgeyi Suriye rejimine devretmesi

Ben bu satırları yazarken, TSK’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki YPG kontrolündeki Afrin bölgesine yönelik bir operasyon başlattığı ve bazı mevzileri vurduğu haberleri geldi.

Bu hamle, Suriye’yi takip edenler için büyük sürpriz olmadı. Zaten birkaç gündür Hatay’da yığınak yapıldığı, Afrin’e yönelik bir operasyon olacağı haberleri sosyal medyada işleniyordu. Öyle görünüyor ki Ankara, eli yükseltiyor, Trump-Suudi yakınlaşması sonrasında yeniden Rusya’yla bir oyun kurma yoluna gidiyordu.

Afrin bir Kürt kenti olduğu için, Türkiye’nin burayı işgal etmeye çalışması, tam anlamıyla bir çılgınlık olur. Konuşulan formül, Ankara’nın YPG’yi sıkıştırarak bu bölgeyi Suriye rejimine devretmesi. Aynı Mınbiç’te olduğu gibi, Moskova’nın arabuluculuğuyla Esad rejimini devreye sokmak…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı