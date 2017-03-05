Aslı Aydıntaşbaş: İşte Venüs Gerilemesi bu olsa gerek!

Şu zamana kadar Almanya ve Türkiye arasında, ‘mülteci anlaşmasına dokunulmadığı sürece atış serbest’ şeklinde zımni bir sözleşme vardı. Dikkat ederseniz Avrupa ülkeleri Erdoğan’dan gelen sert sözleri, hatta yeri geldiğinde Türkiye’deki hak ihlallerini, genelde geçiştirirdi.

Bu kez öyle olmadı. Merkel’in bizzat gündeme getirdiği gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanması ve Bekir Bozdağ’ın Almanya mitinginin iptal edilmesiyle kılıçlar çekildi. Almanya şaşırtıcı bir biçimde misilleme yaptı.

İşte Venüs Gerilemesi bu olsa gerek!

Size başka örnek vereyim. Ankara’nın bu hafta birkaç kez olduğu gibi Münbiç’e askeri operasyon düzenleyeceğini söylemesi, olağanüstü bir durum değil. Geçmişte sınırımızdan 150 kilometre ötedeki Rakka veya Irak’taki Telafer ve Sincar gibi bölgelere gireceğimizi de söyledik.

Şaşırtıcı olan, Türkiye’nin bu hamlesi karşısında bir anda Rusya, YPG ve Suriye ordusunun ortak bir anlaşma imzalayarak Münbiç’in batısının Esad rejimine verileceğini açıklaması. Yani? Yani Moskova’nın Ankara’ya “Buraya kadar. Devam edersen karşında beni bulursun” mesajı vermesi.

İşte bütün bunlar, sıradışı durumlar. Venüs Gerilemesi!

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı