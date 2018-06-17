Aslı Aydıntaşbaş: İnce’ye CHP ötesi bir ilgi var

Muharrem İnce, iyi çıktı. Beklenilenin üstünde bir performans sergiliyor. İçerik de sağlam. Geçen seçimin yıldızı, Selahattin Demirtaş’tı. Bu defa gündemi İnce belirliyor.

İnce’ye CHP ötesi bir ilgi var. Haliyle 24 Haziran akşamı İnce’nin oyları CHP’ninkinden daha yukarıda çıkacak. Farklı partilerden oy alacak.

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Geçen yazımda da belirttiğim gibi, muhalefet cephesinde kimsenin yönlendirmesiyle değil kendiliğinden gelişen, doğal ve organik bir demokrasi bloğu var. Hiç ummadığınız insanlar, kime oy verecekleri sorulduğunda ‘HDP ve İnce’ diyor. HDP, barajı geçsin, İnce de başkanlığı alsın diye.

HDP’nin bunu iyi anlaması lazım; ki anladığını düşünüyorum. Lamı cimi yok. Bunlar, emanet oy. Demokrasi oyu.

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Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı