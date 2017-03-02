Aslı Aydıntaşbaş: Hürriyet, hükümeti kızdırmamak için her gün çaba harcıyor; yine de yaranamıyor

Hürriyet gazetesinin ‘Karargâh Rahatsız’ manşetiyle ilgili söylenecek ne var? Gazete girmiş bir yola, bir oraya bir buraya savruluyor. Hazin bir durum. Hükümeti kızdırmamak için her gün çaba harcıyor; yine de yaranamıyor.

Peki, bu konuda bize bir laf düşer mi? Cumhuriyet gazetesinin 11 insanı cezaevindeyken oturup uzun uzadıya Hürriyet’in dertlerini konuşmam ayıp olur. Bizim derdimiz kendimize yetiyor. Kendi derdimize bile ağlayamazken, Hürriyet’in başına gelenlerden ifade özgürlüğü destanı çıkarmak zor.

Konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey, Sedat Ergin’in şahsıyla ilgili. Ergin, Türkiye’nin en kaliteli ve ahlaklı gazetecilerinden biridir ve bir gazete okuru olarak, işini kaybetmek pahasına da olsa, köşe yazarı olarak aramıza dönmesine seviniyorum. Gerisi boş.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı