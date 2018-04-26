Aslı Aydıntaşbaş: Erdoğan ciddi anlamda rahatlamış durumda, artık işi daha kolay

Bütün yoklama ve simülasyonlarda, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ı yenebi­lecek tek isim, açık ara Abdullah Gül gözüküyor. Kemal Bey bu yüzden Gül meselesine kafa yoruyor. Gerçek şu ki, gündeme gelen diğer isimler, ikinci turda ya Kürt oyu alamadığı için ya da muhafazakârlara itici geldiği için, kazanamıyor.

Ancak artık Gül ihtimali masada değil. Malum Gül, ancak ortak aday olursa çıkmaya razı. Ancak İYİ Parti, CHP’nin gösterdiği özveriyi göster­meye gönüllü değil; ille de “Meral Ha­nım olsun” diyorlar. Akşener’in çıkışı sonrasında Gül senaryosu yok.

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Gel gör ki, Meral Hanım şu anda farklı araştırmalarda yüzde 7-11 arası gözüküyor. Saadet’le ittifak yaparsa, baraj sorunu kalmıyor. Ancak her du­rumda ikinci turda Kürt oylarını alma ihtimali yok. Büyük bir iddia koyuyor ancak bunu destekleyen rakamlar yok. Siyaseti bilenler açısından bunun matematiksel bir dayanağı yok.

Bu durumda CHP de kendi adayına yönelecektir. Zor bir karar bu. Gül dışında gündemdeki isimlerin ikinci turda şansı zayıf.

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Tabii kim çıkarsa çıksın şu bir ger­çek: Dün ortaya çıkan tabloyla Tayyip Erdoğan, ciddi anlamda rahatlamış durumda. Artık işi, daha kolay.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı