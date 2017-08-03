Aslı Aydıntaşbaş: Çok konuşup az düşünen bir Türkiye var karşımızda

Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini yeniden tanzim etmesi gerekiyor.

Uzun zamandır dış politikada adeta ‘sürüklenen’, kendi dışındaki faktörlerin yarattığı koşullarla uğraşmak dışında fazla yol alamayan, çok konuşup az düşünen bir Türkiye var karşımızda.

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Dış politika vizyonu, uzun soluklu bir strateji belgesidir. Burada Türkiye’nin 4 temel meselede karar vermesi gerekiyor:

1. YPG dahil kendi coğrafyasındaki Kürtlerle ilişkilerinin geleceği.

2. Batı ittifakında kalıp kalmama kararı.

3. Avrupa’yla ilişkilerin ortaklık mı, komşuluk mu olacağı?

4. Bölgemizdeki istikrarsızlığın devamı ve sıcak savaş ihtimallerine karşı tutum.

Otoriter bir rejim olarak Avrupa’yla ilişkilerini ‘komşuluk’ üzerine mi kurmalı, yoksa liberal demokrasi inşasına geri dönerek bir kez daha Avrupa sürecine mi yönelmeli? Benim kararım belli; ancak Ankara’nın kafası karışık…

Liste uzun. Ama meramımı anlattım sanırım. Bütün bu konularda ulusal bir vizyon, duygusallık ötesinde uzun dönem planlama lazım. Bağırıp çağırmak, strateji değildir. Twitter’dan 140 karakterle laf çakmak da strateji değildir.

Serinkanlı olarak Türkiye’nin 21. yüzyıldaki hedeflerine ve konumuna odaklanmak lazım…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı