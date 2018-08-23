Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aslı Aydıntaşbaş: Bu gidişle Edirne’den dışarı burnumuzu çıkartamayacağız

 

Lale Devri, sadece kodamanlara değil hepimize bir şekilde yaradı. Bir defa vatandaş, dünyayla bütünleşti. Seyahat eder oldu.
90’lı yıllarda Avrupa seyahati çok küçük bir zümrenin gücünün yettiği bir ayrıcalıkken, 2000’li yılların ortasından itibaren sıradan bir orta sınıf aile, biraz biriktirip biraz da kredi kartına yüklendiğinde rahatlıkla Avrupa’ya gidebilir oldu. Demokrasi geliştikçe hem özgüvenimiz hem de paramız güçlendi. Avrupa’nın her yerinde Türkler vardı. Prag, Floransa, Roma’da gezerken Türkçe duymak, turist olarak gelmiş, hatıra fotoğrafı çektiren ya da alışveriş yapan bir çifte rastlamak sıradan bir olaydı.

Bırakın Yunanistan’a tatile gitmeyi, “Yedik içtik…” diye böbürlenmeyi, bu gidişle Edirne’den dışarı burnumuzu çıkartamayacağız.
Ben demiyorum; rakamlar böyle diyor:

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1 EURO 7 TL.

Lale Devri bitti!

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Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı


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Altan yazısında, “Benim zamanımı ‘nerede’ geçireceğime karar verecek birileri hep vardır, peki benim zamanımı ‘nasıl’ geçireceğime karar verebilecek herhangi bir insan, bir irade, bir güç var mıdır? Bunun cevabı beni hapishanede bile gülümsetir” dedi. 

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