Aslı Aydıntaşbaş: Beşşar Esad artık kalıcı

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Şu ortada: Beşşar Esad artık kalıcı.

Buna karşın Suriye’deki kaos bitmiş değil. Soçi zirvesinin ortaya koyduğu, “oyun bozma” kapasitesi hayli yüksek olan Rusya’nın, aynı mahareti “düzenkurma” konusunda sergileyemediği…

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Astana’yla birlikte Suriye’de akılcı ve tatminkâr bir siyasi çözüm süreci başlamadı. Esad’ın kalacağını ya da IŞİD’in yenildiğini varsaysak bile, bölünmüş bir Suriye tablosu var karşımızda.

Kuzeyde ABD, Halep’te Rusya destekli Esad güçleri, sınır boyunda Türkiye, doğuda Kürtler, farklı yerlerde rejim ve muhalifler hâkim. Tam bir yamalı bohça.

Buna karşın iç savaşın bitmesi için gereken siyasi çözüm sürecinden eser yok…

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı