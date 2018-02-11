Aslı Aydıntaşbaş: Batı, SDG’nin anayasa sürecine katılması karşılığında Mınbiç’ten çekilmesini gündeme getirebilir

Mevcut durumda Pentagon, sistem içinde hiç olmadığı kadar ön planda. Bir de buna Trump yönetiminin İran’ın yayılmacılığını önlemek amacıyla kuzey Suriye’de kalma kararını eklerseniz, büyük resmin çok radikal bir biçimde değişmeyeceği ortada. Bu demek değil ki bu temaslar akut krizi çözemez. Bence nihayetinde Türkiye ve ABD, Afrin ve Mınbiç gibi konularda bir al-ver sürecine girecek ve bir uzlaşıya gidecek. Gitmek zorunda. İki tarafın da çıkarları bunu gerektiriyor. Türk ordusunun Mınbiç’te Amerikan özel harekâtıyla çarpışacağını düşünmek, bir hayalden ibaret. Tahminim; Batı, birkaç ay sonra Suriye Demokratik Güçleri’nin Cenevre’deki ‘anayasa sürecine’ katılması karşılığında Mınbiç’ten çekilmesini gündeme getirebilir. Ama dedim ya, bu büyük resmi değiştirmez.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı