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Yaramazlara biraz batar!

Aslı Aydıntaşbaş: Artık rejimin demokrasi ve reform yoluna girmesi çok zor gözüküyor

 

Türkiye demokrasi ve AB rotasına girse, kuşkusuz ki herhangi bir mahkeme, basın açıklamaları ve röportajları nedeniyle 99 davadan yargılanan Demirtaş’ı da beraat ettirecektir.

Ancak ben bu son tahliyelerin ‘Türkiye’nin AB rotasına dönmesi’ anlamına geldiğini düşünmüyorum (…) artık rejimin demokrasi ve reform yoluna girmesi çok zor gözüküyor.

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Bu hamleler, Ankara’da insan hakları ve reform rüzgârları estiği için değil, daha ziyade Avrupa’yla yakınlaşmak için gereken minimum adımlar olduğu için atılıyor.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı

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