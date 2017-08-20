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Aslı Aydıntaşbaş: Almanya’yla birlikte Avrupa’ya da veda etmiş oluyoruz

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Almanya’yla kriz, akıllara ziyan bir durum. Hesapsız, plansız, her anlamda Türkiye’nin çıkarlarını zedeleyecek bir hadise.

Almanya’yla arayı bozmanın başka sakıncaları da var. Hepimiz Türkiye’nin Avrupa rotasının bittiğinin farkındayız.

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Artık Berlin’in “AB müzakere sürecine dokunmayalım” tezini savunması mümkün değil. Bırakın müzakereleri, artık ‘gümrük birliğinin güncellemesi’ gibi mütevazı bir hedef bile zor.

Haliyle ben artık bu işin düzelmesini mümkün görmüyorum.

Ve öyle görünüyor ki, Almanya’yla birlikte Avrupa’ya da veda etmiş oluyoruz.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı

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