Aslı Aydındaşbaş: Hollanda’da portakal suyu sıkanlar, gofret yakmakla meşgul; la havle

Ülker’in şu malum reklamını izlediniz mi? Ben izledim. Allah bu iktidar goygoycularına akıl fikir versin. Kıyamet kopardıkları reklamda, ne açık, ne de örtülü bir darbe mesajı göremedim.

Malumunuz, bu reklam yüzünden son 24 saattir memlekette tam bir 15 Temmuz havası yaratılıyor. Bilerek köpürtülüyor diyeceğim ama acayip bir bilenme var. Artık ülkenin kaderi tamamen trol’lere teslim edilmiş olduğu için kimse de çıkıp “Yahu deli misiniz, çikolata, gofret üzerinden neden darbe çağrısı yapılsın” diyemiyor.

Her gün Türkiye’yi dünyaya alay konusu yapmak için yeni bir fikir icat eden, Hollanda’da portakal suyu sıkıp yılbaşında Noel Baba bıçaklayanlar, bu sefer de harıl harıl evdeki tavalara gofret dizip yakmakla meşgul.

La havle.

Türkiye’de yaratılmak istenen paranoya ve gerçeklik arasındaki kopukluk o kadar belirgin hale geldi; bu devasa Kabataş yalanı durumuna gülmek de gelmiyor insanın içinden…

Dedim ya bazı şeyler artık komik olmaktan çıktı. Türkiye’nin artık dünyadan kopuk, sanal bir âlemde yaşamayı seçmesi, iktidarın bunu içeride siyasi propaganda maksadıyla sürekli pompalaması, dünya ile aramızdaki gerçeklik makasının her geçen gün açılması kaygı verici.

Halimiz Aziz Nesin’lik… Ama gülecek mecal kalmadı.

Aslı Aydıntaşbaş’ın yazısı