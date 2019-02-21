Aslı Aydın: Ulaşım harcamalarındaki artış

Ulaşım, hem günlük yaşamın vazgeçilemez bir parçası hem de ülkenin ekonomik ve sosyal hatta kültürel gelişmişliğinin bir göstergesi.

Gelişmiş bir ülkede bir ulaştırma sisteminden beklenen özellik ise vatandaşa bir yandan en iyi, en güvenilir hizmeti sunarken, diğer yandan bunu ucuza mal etmesidir.

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TÜİK verilerince, vatandaşın harcamalarında ulaşımın payı 2002 yılında yüzde 8,7 iken, bu pay 2017 yılsonu itibariyle yüzde 18,7’ye çıktı. Bu payın en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kesimi için 2002 yılında yüzde 4 iken, 2017 yılsonunda yüzde 10’a çıkması önemli.

Aslı Aydın’ın yazısı