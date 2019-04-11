Aslı Aydın: Krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklenmesinde gördükleri ortada

Her ne kadar Albayrak ülkenin içinden geçmekte olduğu ağır krizi ‘Ağustos ayında yaşanan türbülans’ olarak tanımlasa da, sunduğu çözümlerden bir krizin varlığını kabul etiğini anlıyoruz. Bu krizin çıkış noktasını ise kemer sıkmada (mali disiplin), kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik fonları gibi emeğin tasarrufları ve sosyal kazanımlarının ellerinden alınmasında yani kısaca krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklenmesinde gördükleri ortada.

Aslı Aydın’ın yazısı