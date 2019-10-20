Aslı Aydın: Ekonomik durgunluğun pençesinde düşen ücretler, yok edilen sosyal haklar, artan işsizlik ve eşitsizlik

Hem ülkemiz açısından hem de küresel dünya açısından daha zorlu bir dönemin yaklaşmakta olduğu bugün her kesim tarafından kabul ediliyor. Ekonomik durgunluğun pençesinde düşen ücretler, yok edilen sosyal haklar, artan işsizlik ve eşitsizliğin yanı sıra yakın bir gelecekte onarımı imkansız hale gelecek olan ekolojik yıkım, artık bir şeyler yapmayı zorunlu hale getiriyor. Bu ‘bir şeylerin’ yapılması konusunda herkes mutabık olsa da, bu şeylerin neler olduğu konusunda önemli ayrılıklar karşımıza çıkıyor.
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Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ya Testere Necmi de olmasaydı Tarık abi?
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Yabancı medyaya ‘basına kapalı’ bilgi veren Erdoğan, ‘güvenli bölge’yi detaylandırdı
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Merkez Bankası anketi: Doların yıl sonunda 6.04 lira olması bekleniyor
Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.96’dan yüzde 12.69’a gerilerken, dolar kuru beklentisi 6.0 liradan, 6.04 liraya yükseldi.
Dışişleri: Kimyasal silah iddiaları, alçakça iftira
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Terör örgütü tarafından yapılan, dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz” dedi.