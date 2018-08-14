Aslı Aydın: AVM içindeki bir küçük esnaf için ise durum çok daha vahim

Türkiye’de işçi temsilcilerinin tüm ısrarlarına rağmen düşük tutulan asgari ücrete bir darbe de döviz kurundan geldi. Avro/TL paritesi üzerinden incelendiğinde asgari ücretin avro bazındaki değeri geriledi, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücrete sahip ikinci ülke oldu. İlk sırayı ise Arnavutluk alıyor. AB içinde en yüksek asgari ücret ise 1998 avro ile Lüksemburg’a ait. Türkiye’nin asgari ücreti ise Lüksemburg’un yedide biri kadar, yani 260 avroda kaldı.

Küçük esnaf artan döviz kuru nedeniyle zarar etmeye başladı. Tekstilden elektroniğe birçok ürünün ara mal ve hammaddesi ithal mallardan oluşuyor. Malını daha pahalıya almak zorunda kalan esnaf, bu artışı kendi fiyatlarına yansıttığında ise talep bulamadığından şikâyetçi.

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AVM içindeki bir küçük esnaf için ise durum çok daha vahim. Çünkü işin içine avro ve dolar üzerinden ödenen kiralar giriyor. Sadece iki senedeki kira artışı yüzde 75’leri buldu. AVM içindeki büyük mağaza zincirlerinden bahsediyorsak, bu artışların anlamı, artan kira bedellerini karşılamak için daha az işçiyi daha uzun mesailerde çalıştırmak olacak.

Aslı Aydın’ın yazısı