Aslı Aydın: 61 yıllık serüvende ‘Insight’

“Bizler kriz, soğan, imam hatipler vb meselelerden kurtulamamışken, millet Mars’a gidiyor” klişesini yapmaktan uzak duracağıma söz vererek, bu yazıyı gözümüzü biraz gökyüzüne çevirelim diye InSight’a ayırıyorum, ufak bir katkı da benden olsun.

2018 yılının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde dünya olarak Mars’a uzay aracı InSight’ı indirmenin coşkusunu yaşıyoruz. Kuşkusuz hepimizi heyecanlandıran bir adım bu, çünkü -onca başarısız denemeden sonra- dünyadan ilk kez bir araç Mars yüzeyine iniş yaptı. Insight sayesinde Mars’tan alınan datalarla hem gezegeni hem de dünyamızın içinde bulunduğu galaksiyi daha yakından tanıma şansı yakalayacağız.

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Aslı Aydın’ın yazısı