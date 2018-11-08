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Yaramazlara biraz batar!

Aslanlardan kaçan yüzlerce bufalo boğulup insanlara ‘yem’ oldu

Botswana ile Namibya sınırındaki Chobe Nehri’nde yüzlerce bufalo boğuldu. Çevredeki insanlar boğulan bufalolardan bazılarını yemek üzere eve götürdü.

Botswanalı yetkililer, incelemeler sonucunnda bufalo sürüsünün bir aslan sürüsü tarafından kovalandığını ve Chobe nehrine doğru koştuğunu anlattı.

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Bölgede pansiyon işleten görgü tanığı Simone Micheletti, BBC’ye bufalo sürüsünün nehrin diğer yakasını çok dik olması nedeniyle tırmanamadığını, sürüde panik çıkması nedeniyle yaşanan izdihamda hayvanların boğulduğunu aktardı.

Görgü tanığı ayrıca, hiç bu kadar çok sayıda bufalonun birden boğulduğunu duymadığını da söyledi. Micheletti yetkililerin izin vermesi üstüne insanların bufaloları eve götürdüğünü belirtti.

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Botswanalı yetkililer 400 kadar bufalonun telef olduğunu tahmin ediyor.

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