Aşklarının mimarı çeviri programı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara ve internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati (39), google translate (çeviri programı) aracılığıyla başlayan aşkı evlilikle taçlandırdı.

Fotoğraf: DHA

Bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara ve Endonezya’nın bir köyünde yaşayan Mawati ortak dil bilmedikleri için yedi ay süreyle sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. İkilinin ilişkisi ‘ilerleyince’ Kara, geçen ay uçakla Endonezya’ya gitti. 13 saatlik yolculuğun sonunda Mawati’nin köyüne ulaşan Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati’yi Türkiye’ye getirdi. Çift, kısa süre sonra evlendi.

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Kara, aşkın engel tanımadığını şöyle anlattı: “Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya’ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye’ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek.”