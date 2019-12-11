‘Askıda mama’ uygulamasıyla sokak hayvanlarını besliyor

İzmit’te petshop sahibi 27 yaşındaki Hatice Maide Saltat, ekmek fırınlarında gördüğü ‘askıda ekmek’ uygulamasından esinlenerek, ‘askıda mama’ uygulaması başlattı.

Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezindeki tüm sokak hayvanları olduğunu söyledi.

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Fotoğraflar: DHA

Müşterilerinin petshop’ta en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini, kendilerinin de bağışlanan mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını anlatan Saltat, uygulama sayesinde birçok sokak hayvanını doyurduklarını belirtti.

Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat şu ifadeleri kullandı: “Soğuk havada sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip dağıtım noktalarına gönderiyoruz.”