‘Askıda Fatura’ uygulamasında 5 milyon liralık fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ‘Askıda Fatura’ uygulamasında şimdiye dek 5 milyon liradan fazla fatura bedelinin ödendiğini duyurdu.
İBB, corona virüsü nedeniyle maddi durumu olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarının bağışlarla ödenebileceği ‘Askıda Fatura’ uygulamasını başlatmıştı.
Ongun’un Twitter’dan paylaştığı veriye göre şimdiye dek toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.
İBB sözcüsü, şu bilgiyi de verdi: “Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.”