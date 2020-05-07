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Yaramazlara biraz batar!

‘Askıda Fatura’ uygulamasında 5 milyon liralık fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ‘Askıda Fatura’ uygulamasında şimdiye dek 5 milyon liradan fazla fatura bedelinin ödendiğini duyurdu.

İBB, corona virüsü nedeniyle maddi durumu olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarının bağışlarla ödenebileceği ‘Askıda Fatura’ uygulamasını başlatmıştı.

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Ongun’un Twitter’dan paylaştığı veriye göre şimdiye dek toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

İBB sözcüsü, şu bilgiyi de verdi: “Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.”

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İBB’nin ‘Askıda Fatura’sına 24 saatte 9 bine yakın başvuru

İBB’den ‘askıda fatura’ uygulaması

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