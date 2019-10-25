Aşkı uğruna sevgilisinin kaldığı cezaevinin duvarına tırmandı

Almanya’nın Vechta kentinde, aşk acısı çeken 18 yaşındaki bir genç, hapse girmeden önce kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için cezaevi duvarına tırmandı.
Alman basınındaki haberlere göre kıyafetleri tel örgülere takılıp yırtılmasın diye yarı çıplak halde genç kadının bulunduğu koğuşun camının önüne tırmanan genç uzun süre aşağı inmemekte direndi. Cezaevi yönetimi itfaiye ekiplerinin yardımıyla genci aşağı indirebildi.
Cezaevinin sözcüsü, adı açıklanmayan şahsın eski sevgilisinin fikrini değiştirmek amacıyla bu işe kalkıştığını belirterek, “Neden genç kızla cezaevindeki görüş gününde yüz yüze gelmeyi tercih etmediğini anlamadık” dedi.
Britanyalı şair Shakespeare’in Romeo’su gibi aşk söz konusu olduğunda engel tanımayan Alman gencin yargılanacağı belirtildi.