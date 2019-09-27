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Yaramazlara biraz batar!

ASKİ: İçme sularında salgın hastalık yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara’da içme sularından kaynaklanan salgın hastalık haberlerini yalanladı.

ASKİ’den yapılan açıklamada, “Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur” dendi.

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ASKİ tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L’nin üzerinde olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur.”

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır” dedi. 

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