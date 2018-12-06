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Yaramazlara biraz batar!

Askerlikte süre kısalıyor: Akar, komutanlarla yeni sistemi görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’nın Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığı, askerlik süresinin kısaltılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fotoğraf: TSK

Milli Savunma Bakanlığı’nda Bakan Hulusi Akar’ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

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Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı’nın ‘tek tip’ askerliğe yönelik düzenlemesinde iki seçeneğin öne çıktığı bildirilmişti.

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Yeni geçilecek sistemde askerliğin üniversite mezunu olana da olmayana da eşit olması öngörülüyor. Şu an mezunlar altı, mezun olmayanlar 12 ay askerlik yapıyor.

Eşit süreli askerlik için altı ve dokuz ayın konuşulduğu, dokuz ayın öne çıktığı ifade edilmişti.

Kalıcı bedelli

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi için değişik alternatiflerden oluşan ayrıntılı teknik çalışmalar yapıldığı da belirtilmişti.

Askerlik süresinin dokuz aya düşürülmesi halinde zorunlu temel askerlik eğitiminin üç-dört hafta içinde verilerek geriye kalan kısmın bir bedel ödenerek tamamlanabileceği ifade edilmişti.

Bakan Akar: Tek tip askerlik iki üç ay içinde gelecek

‘Tek tip askerlik’te iki seçenek: Herkese dokuz ay ya da temel eğitim sonrası bedelli

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