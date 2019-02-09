Askerlik kulisi: Temel eğitim iki aydan bile kısa olabilir; düzenleme seçimden sonra

Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemede ‘temel askerlik’te sürenin ‘iki aydan bile kısa’ olabileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: TSK

Bir süredir hükümetin gündeminde ‘tek tip askerlik’ düzenlemesi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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Milliyet’ten Seyfettin Ersöz’ün haberine göre, geçen haftaki kabine toplantısında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taslak çalışmayı kabineye sundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine ise öngörülen askerlik süresinin uzun olduğunu belirterek, çalışmayı MSB’ye gönderdi.

Haberde, kulislerde “Bedellide 21 gün süreye bile eleştiri geldi. 21 gün askerliği fazla bulanlar, üç ay zorunlu askerliği nasıl yapacak” yorumlarında bulunulduğu ileri sürüldü. Bu nedenle yeni sistemde temel askerlik süresinin iki aydan daha az olmasının beklendiği belirtildi.

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6-9-12 ay gibi farklı askerlik süreleri üzerinde durulan yeni askerlik sisteminde ‘temel askerlik’ eğitiminden sonra kalan aylar içinse belli bir bedel ödenebileceği kaydedildi.

Bakanlığın meslek gruplarının hangi dönemlerde askerlik yapacağını belirlemek için de çalışma yaptığı bildirildi. Buna göre, doktor, öğretmen, hâkim, sporcu gibi meslek sahiplerine hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilmesi öngörülüyor.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor.



