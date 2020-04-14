Diken

Yaramazlara biraz batar!

Askerlik bir ay uzatıldı; celp dönemi ertelendi

Mili Savunma Bakanlığı, askerliğin bir ay uzatıldığını -bu terhisin ertelendiği anlamına geliyor- ve celp döneminin ertelendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Akar, salgın nedeniyle Kasım 2019’da, ‘kısa dönem’ için silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatıldığını duyurdu.

Reklam

Nisan ayında 53 bin yükümlünün silah altına alınması bekleniyordu. Akar, bu koşullarda virüsün yayılması riski göz önüne alınarak nisan ayı celp döneminin ertelendiğini birliklere yeni er gelemeyeceği için ise altı aylığına Kasım 2019’da silah altına alınanların hizmet süresi uzatılmasına karar verdiklerini belirtti.

Askerlik süreleri bir ay uzayanların önümüzdeki ay terhis olup olamayacakları ise salgınla ilgili gelişmeler dikkate alınarak karara bağlanacak. Bir ay sonra konu tekrar değerlendirilecek.

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Tuğberk Selçuk’un ‘corona’ sergisi ‘Sadece Eczanelerde’

Covid-19 salgını sürecinde bütün müzelerin, galerilerin ve sanat kurumlarının kapanması üzerine sanatçıların planlanan sergileri de iptal edildi. Herkes gibi sanatçıların da karantina dönemi başlamış oldu. Sanatçı Tuğberk Selçuk eleştirel bir bakış açısı getirerek İstanbul’un Şişli ilçesindeki eczanelerde işlerini sergileyeceği bir sanat projesine imza attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...