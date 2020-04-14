Askerlik bir ay uzatıldı; celp dönemi ertelendi

Mili Savunma Bakanlığı, askerliğin bir ay uzatıldığını -bu terhisin ertelendiği anlamına geliyor- ve celp döneminin ertelendiğini açıkladı.
Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Akar, salgın nedeniyle Kasım 2019’da, ‘kısa dönem’ için silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatıldığını duyurdu.
Nisan ayında 53 bin yükümlünün silah altına alınması bekleniyordu. Akar, bu koşullarda virüsün yayılması riski göz önüne alınarak nisan ayı celp döneminin ertelendiğini birliklere yeni er gelemeyeceği için ise altı aylığına Kasım 2019’da silah altına alınanların hizmet süresi uzatılmasına karar verdiklerini belirtti.
Askerlik süreleri bir ay uzayanların önümüzdeki ay terhis olup olamayacakları ise salgınla ilgili gelişmeler dikkate alınarak karara bağlanacak. Bir ay sonra konu tekrar değerlendirilecek.