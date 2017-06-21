Askerlerin zehirlenmesinde yemek şirketinin müdürü gözaltına alındı

Manisa’da 800 askerin zehirlenmesiyle ilişkin soruşturmada yemek şirketinin genel müdürü gözaltına alındı.

Rota Yemekçilik’in genel müdürünün Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda zehirlenen askerlerin tamamı taburcu olmuştu.

Birkaç hafta içinde binin üzerinde askerin zehirlendiği, bir askerin hayatını kaybettiği Manisa’da birliklere yemek veren Rota şirketinden şimdiye kadar 40 kişi gözaltına alınmış, 25’i adliyeye sevk edilmişti.