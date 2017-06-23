Askerlerin zehirlendiği tugayın komutanı görevden alındı

Manisa’da yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.

Askerlere yemek veren şirketin çalışanları ve yöneticileri gözaltına alınırken, bir aşçı askeriyedeki suyun lağım koktuğunu söylemişti.

Güvenç’in Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’ndan (EDOK) yapılan raporlama sonucunda görevden alındığı belirtilirken, yerine bir atama yapılmadığı belirtildi.