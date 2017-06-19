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Askerlerin zehirlendiği Manisa’da yemek şirketindeki gözaltı sayısı 24’e yükseldi


 

Asker zehirlenmelerinin yaşandığı Manisa’da yemek şirketinden gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alınırken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şirketle sözleşmenin feshedildiğini duyurmuş ve hiç yemek yemediği halde zehirlenen askerlerin bulunduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili NTV’ye konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, gözaltı sayısının 24’e yükseldiğini, aralarında şirket yöneticilerinin de olduğunu söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında üç gıda mühendisi, aşçı, aşçı yardımcıları ve diğer çalışanlar yer alıyordu.

Öte yandan Güvençer, 17 askerin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

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