Askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şoför ve dört asker hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Valilik, iki otobüs şoförü ve dört askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ağır yaralı 10 asker ise Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs devrildi.

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Bölgeye giderek inceleme yapan Bakan Akar, kazanın nedenine ilişkin şunları söyledi: “Araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık.”

Akar söz konusu aracın dün 21.45’te Manisa Alaşehir’den hareket ettiğini, şoförlerin ilk olarak Afyonkarahisar’da daha sonra da Konya’da bu sabah saat 06.30’da mola verip dinlendiğini, iki molada da şoför değişimi yapıldığını aktardı.

Şoför uyarmış

Akar şöyle devam etti: “Şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür.”

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Akar, yaralı askerlerin durumları hakkında da şu detayları verdi: “Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan dört kişi var. Bu dört kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana’dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya’dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolasıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi’nde dört, şehir hastanesinde dört yaralımız var. Silifke ve Erdemli’de ikişer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor.”

Kaza anını anlattı

Kazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirek şöyle konuştu: “Biz iki otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi.”





DOKTORLARIMIZ YOĞUN MESAİ İÇİNDELER



