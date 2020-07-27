Askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şoför ve beş asker hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüs şarampole yuvarlandı. Valilik, kazada otobüs şoförü ile beş askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi.

Reklam

DHA’nın haberine göre, Manisa-Alaşehir’den KKTC’ye sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Valilik ise kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30’dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

Valilik şu açıklamayı yaptı: “Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre bir otobüs şoförü ile beş askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”