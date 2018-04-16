Askerleri Atina’ya bilgi satmakla suçlayan ‘FETÖ savcısı’ Yunan sınırında yakalandı

Fethullah Gülen cemaatinin kurguladığı ‘kumpas‘ olarak bilinen operasyonlardan İzmir merkezli askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, Edirne’nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

357 sanıklı davada çok sayıda asker hapis yatmış ve ve meslekten ihraç edilmişti. Davanın tüm sanıkları 2016’da beraat etmişti. Dönemin savcısı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede sanıkların TSK’den elde ettikleri bilgileri Yunanistan’a satabilecekleri öne sürülüyordu.

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Eşi de ByLock’tan aranıyor

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten askerler bu sabah saatlerinde Yunanistan’a kaçak geçmek isteyen bir grubu yakaladı.

Yakalananların, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve iki oğlu olduğu belirlendi.

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Eski savcı Kılınç’ın eşinin de ‘FETÖ’ soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı ‘ByLock‘u kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi.