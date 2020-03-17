Askeriyede ‘corona’ tedbiri: Kışla ve birliklere ziyaretçi alınmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsünün yayılmasını önlemek içi alınan önlemleri duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.

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Akar, Ankara’da kuvvet komutanlarıyla virüse karşı alınabilecek tedbirlere hakkında toplantı yaptı.

DHA’da yer alan habere göre bakan, alınacak tedbirlerin yurt içi ve dışında yürütülen harekatları, sınır güvenliğini ve diğer faaliyetleri olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

Akar, önlemleri şöyle sıraladı: “Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir.”

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Akar, askerlik yükümlüsü erbaş ve erlerin celp işlemlerinin mevcut planlama çerçevesinde devam edeceğini belirterek askerlerin eğitim merkezlerine katılışı sırasında Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak önlem alınacağını da kaydetti.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik. Aldığımız tedbirler bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır.”