Askeri uçaklar direklere çarptı; köyde elektrik kesildi

Fransa’nın güneyinde, alçaktan uçan iki askeri uçağın elektrik direklerine çarpması sonucunda bir köyün elektriği kesildi.

Fotoğraf: Reuters

Castellet adlı köün yakınlarındaki bir üsten, dün öğleden sonra eğitim için kalkan iki Rafale savaş uçağının direklere çarpması sonucu elektrik tellerinin koptuğu belirtildi.

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Hava Kuvvetleri, bu nadiren rastlanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Görgü şahitleri, “Çok alçaktan uçuyorlardı ve olan oldu. Telleri yerde gördük ve elektriksiz kaldık” dedi.

Elektrik kesilince hemen enerji sağlayan şirketin acil müdahale ekibi çağrıldı. Ekip birkaç saat içinde sorunu çözdü.