‘Askeri seçenekler’ masada: Kuzey Kore tehditlere devam ederse karşılık vereceğiz 

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, hidrojen bombasını ‘başarıyla’ denediğini duyuran Kuzey Kore’ye karşı ‘askeri seçenek’lerin masada olduğunu söyledi.

Kuzey Kore yönetimi denemeden önce hidrojen bombasını uzun menzilli füzelere koyabilecek kadar küçülttüklerini açıklamış ve ülkenin lideri Kim Jong-un bombanın yanında görüntülenmişti.

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Deneme 6.3 şiddetinde bir sarsıntı oluşturmuştu.

‘Tehditler devam ederse karşılık verilecek’

ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda Kuzey Kore’ye ‘etkili ve ezici’ bir karşılık verileceğini dile getiren Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘askeri seçenekler’ hakkında bilgilendirdiklerini kaydetti.

Washington’un Kuzey Kore’yi ortadan kaldırmak gibi bir niyetinin olmadığını savunan bakan “Fakat söylediğim gibi birçok seçeneğimiz var” dedi.