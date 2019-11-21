Askeri plaj ve sosyal tesisler, özelleştiriliyor

AKP milletvekillerinin imzasının taşıyan ve askeri sosyal tesislerin özelleştirmesini de öngören 95 maddelik yasa teklifinin TBMM’ye sunulduğu bildiriliyor.

İstanbul Altınkum askeri plaj ve tesisleri. Fotoğraf: Youtube

Turizm Ajansı’nın haberine göre, yasa teklifiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlığa, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilme yetkisi verilirken, sosyal tesislerin bazılarının kiraya verilebilmesine de imkan tanınıyor. Teklife göre Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personelin ise bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebileceği belirtildi.