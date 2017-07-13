Askeri personelin kaldığı konteynerde yangın: Mühimmat patladı, 10 asker yaralı

Kilis’te askerlerin geçici olarak kaldığı konteyner kentte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askeri mühimmatta patlama meydana geldi.

Yangının ardından Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Mühimmatın patlaması nedeniyle yangına uzun süre müdahale edilemezken, yükselen dumanların kent merkezinden görüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Kilis Valiliği, yangında can kaybı yaşanmadığını, dumandan hafif etkilenen 10 askerin tedaviye alındığını duyurdu.