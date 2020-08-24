Askeri okullara sızdığı öne sürülen 35 ‘FETÖ’ zanlısı tutuklandı

İstanbul başsavcılığınca, ‘FETÖ‘nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre elde edilen deliller doğrultusunda 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlananların TSK’ya yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı.

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62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 54 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer sekiz kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 35’i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak‘ suçundan tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15’nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında bilgi verdiği öğrenildi.